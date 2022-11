Apple sta lavorando a un aggiornamento per iPhone che lo porterà alla versione iOS 16.1.1. Questo aggiornamento risolverà una serie di problemi e bug che gli utenti hanno riscontrato da quando il primo importante aggiornamento del sistema operativo iOS 16 è stato rilasciato due settimane fa. Uno di questi problemi è un bug Wi-Fi persistente che ha frustrato gli utenti di iPhone.

MacRumors nell’ultima settimana ha osservato tracce di dispositivi con iOS 16.1.1 nelle analisi del sito Web, il che indica che l’aggiornamento è ora in fase di test internamente presso Apple e potrebbe vedere un lancio nel prossimo futuro. iOS 16 Sebbene non si sappia ancora cosa sarà incluso nell’aggiornamento, è probabile che possa curare un ampio e persistente glitch Wi-Fi che ha causato problemi agli utenti. Quando l’iPhone viene mantenuto in modalità di sospensione per un periodo di tempo prolungato, ad esempio durante la notte o in altre circostanze, il problema provoca la disconnessione casuale dalla rete Wi-Fi dell’utente.

iOS 16.1.1 include un problema con il Wi-Fi

Apple potrebbe rispondere ai reclami di lunga data degli utenti dal lancio di iOS 16 a settembre. Questi reclami includono segnalazioni di esaurimento della batteria, ricerca Spotlight lenta e animazioni di balbuzie sui modelli di iPhone 14 Pro quando si esce dalle app. Oltre alla correzione del bug del Wi-Fi, Apple potrebbe anche affrontare questi reclami. Emergency SOS via Satellite è una potenziale nuova funzionalità che potrebbe essere aggiunta ai dispositivi iPhone 14 e iPhone 14 Pro con il rilascio di iOS 16.1.1.

Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente affermato nella sua newsletter Power On che Apple dovrebbe implementare l’SOS di emergenza via satellite attraverso un aggiornamento a iOS 16 a novembre, che potrebbe rivelarsi iOS 16.1.1. Gurman ha rilasciato questa dichiarazione in riferimento alla distribuzione dell’aggiornamento da parte di Apple. Al momento della stesura di questo articolo, l’analisi di MacRumors non ha mostrato traccia di alcun ulteriore aggiornamento di iOS 16.1.X in fase di rilascio. Apple non ha ancora offerto ulteriori informazioni oltre alla dichiarazione secondo cui Emergency SOS via Satellite sarà accessibile ai clienti a novembre.

Apple sta ora conducendo un beta test aperto di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 con i membri del programma beta pubblico e con gli sviluppatori. A metà del mese di dicembre è prevista la disponibilità di iOS 16.2.