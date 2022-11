Dal 1983 è entrata in vigore in Italia la legge sul bollo auto. Si tratta di una tassa che devono necessariamente pagare tutti i proprietari di un veicolo e anche coloro che hanno acquistato un veicolo in leasing. L’importo di questa tassa dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di veicolo, e cambia anche in base alla regione di provenienza. Tuttavia, in alcuni casi è possibile ottenere uno sconto su questa tassa o addirittura e anche possibile non pagarla.

Bollo auto, ecco quando si può ottenere uno sconto e quando non si deve pagare

Il bollo auto è una tassa non molto amata dagli italiani. Tuttavia, come già accennato, esistono alcuni casi in cui è possibile ottenere uno sconto o esistono casi in cui è addirittura possibile non pagarla. In particolare, lo Stato Italiano ha fornito diversi incentivi per tutti coloro che acquistato una nuova auto dotata o di tecnologia ibrida o totalmente elettrica. In questo caso, i possessori possono ottenere un esonero totale della tassa per i primi tre, quattro o cinque anni.

Oltre a questo, sono esentati totalmente dal pagare il bollo auto tutti i destinatari della legge 104. Si tratta di alcune persone affette da handicap oppure dei familiari che si occupano di questi ultimi (ovviamente è necessario fornire apposita documentazione in merito).

Non dimentichiamoci, infine, di tutti i possessori di veicoli di una certa età. Ad esempio, i possessori di un veicolo immatricolato tra i 20 e i 29 anni fa dovranno pagare soltanto la metà dell’importo dovuto di questa tassa. Tutti i possessori di un veicolo immatricolato più di 30 anni fa, invece, basterà pagare soltanto un importo irrisorio compreso solitamente tra gli 11 e i 30 euro (comunque questo importo varia da veicolo a veicolo e da regione a regione).