Il sistema Internet satellitare Starlink di SpaceX può diventare costoso se acquisato negli Stati Uniti, ma le cose stanno per cambiare in Europa. Normalmente il kit costa $ 599 per il solo hardware, ma in Italia, l’azienda ha offerto uno sconto di 400 euro sull’attrezzatura.

Il prezzo scontato è disponibile già sul ​​sito starlink.com se visitato dall’Italia. La società propone una tariffa scontata per l’acquisto dell’hardware che vede il pagamento una tantum di € 199, un forte sconto rispetto ai € 634 che l’utente medio paggherebbe attualmente in molti altri paesi europei.

Gli utenti in Italia hanno notato per la prima volta il calo dei prezzi il 26 luglio, secondo alcuni post su Twitter e Reddit. Ma l’Italia non è la sola a ricevere una riduzione dei prezzi. In Germania il mese scorso, SpaceX ha anche abbassato il prezzo della parabola Starlink a € 399.

Le riduzioni di prezzo in Europa sono sorprendenti se si considera che SpaceX ha aumentato il costo per le parabole Starlink per gli utenti negli Stati Uniti, passando da $ 499 a $ 599 durante il 2022.

Ma ci sono anche degli aspetti negativi

Il nuovo prezzo suggerisce che l’azienda sta sperimentando nuove forme di commercio, almeno per gli utenti in Europa. La scorsa settimana, SpaceX ha anche dimezzato il prezzo dell’abbonamento mensile per gli utenti in Francia passando da € 99 a € 50.

Ma come aspetto negativo, la società inizierà a imporre limiti per l’utilizzo dell’alta velocità nel tentativo di ridurre la congestione delle rete.

“Agli utenti che consumano 250 GB/mese o meno di dati verrà data la priorità. Gli utenti che superano i 250 GB/mese avranno comunque accesso a dati illimitati, ma potrebbero riscontrare velocità inferiori durante i periodi di congestione“, ha detto SpaceX agli abbonati in Francia la scorsa settimana.

Per ricevere più dati ad alta velocità dopo la soglia di 250 GB, i clienti dovranno pagare € 10 per ogni 100 GB aggiuntivi che consumano durante il mese.