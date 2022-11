È già diverso tempo che si sta parlando in maniera sempre più insistente del nuovo piano di Netflix con le pubblicità. Sembrava quasi che questo cambiamento non avvenisse più, e invece è finalmente arrivato. Ieri, alle ore 17 italiane, è arrivata ufficialmente nel nostro Paese la nuova sottoscrizione a Netflix. Tuttavia, pare che ci siano già delle difficoltà ancor prima del lancio. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

Netflix: ecco come sarà il piano con le pubblicità

Il piano “Base con pubblicità” di Netflix costa ben 5,49 euro al mese ed è arrivato ieri nel nostro Paese. Tuttavia, come riportato da 9to5Mac e Wall Street Journal, pare che le cose per la piattaforma di streaming californiana non stiano andando come speravano.

Secondo alcune indiscrezioni che si sono fatte spazio online, pare che Netflix non abbia ancora raggiunto degli importanti accordi con cinque grandi studi che forniscono i contenuti alla piattaforma.

Anche se l’abbonamento è stato lanciato ieri, è importante ricordare che la qualità video è in 720p e ogni ora dovremo “assistere” a 4 o 5 minuti di pubblicità. Inoltre, potremmo anche fare i conti con delle limitazioni importanti per quanto riguarda i titoli da poter visionare.

Breaking Bad e altri importanti titoli saranno assenti?

Come già stato annunciato ufficialmente dalla società, non ci sarà l’intero catalogo disponibile. Di fatto, ci sarà un numero non ancora molto definito di titoli in standby a causa di “restrizioni legate alle licenze“.

Ed è proprio qui che casca l’asino: queste indiscrezioni fanno intendere che, allo stato attuale, Disney, Sony Pictures, NBCUniversal, Warner Bros e Lions Gate Entertainment non sono ancora in.

Concludendo il cerchio, potrebbe essere che titoli di spessore, come ad esempio Breaking Bad, The Crown e Cobra Kai potrebbero essere assenti all’appello. Inoltre, ricordiamo a tutti i lettori che il piano “Base con pubblicità” avrà anche un’altra importante limitazione, ossia quella di non poter effettuare il download dei titoli.

Il nuovo piano è stato ufficialmente lanciato e tutti si chiedono come andrà. Tuttavia, almeno allo stato attuale, pare che i feedback non siano dei migliori; si dovrà comunque capire nel dettaglio come si evolverà la faccenda.