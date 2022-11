Al giorno d’oggi, gli utenti optano spesso per l’attivazione di offerte mobile di operatori telefonici virtuali. Questi ultimi offrono infatti molto spesso offerte di rete mobile dal prezzo molto competitivo e soprattutto dal prezzo super conveniente. Tra questi, Kena Mobile è uno dei più apprezzati grazie alle sue offerte. Per il mese di novembre, in particolare, l’operatore ha deciso di prorogare l’offerta Kena 5,99 100 GB con 50 GB extra.

Kena Mobile: continua l’offerta con ben 100 GB a 5,99 euro

Kena Mobile è tornato alla carica. In particolare, il noto operatore telefonico virtuale ha deciso di prorogare la disponibilità di una sua offerta molto apprezzata. Stiamo parlando dell’offerta denominata Kena 5,99 100 GB. Quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile soltanto fino a novembre. Tuttavia, in queste ore l’operatore ha comunicato che l’offerta sarà attivabile fino al mese di gennaio 2023. Ci saranno quindi ancora due mesi per poterla attivare.

Oltre a questo, ora sarà possibile ottenere 50 GB di traffico dati extra. In questo modo, gli utenti avranno a disposizione ogni mese non 100 ma ben 150 GB di traffico dati per navigare in tutta tranquillità. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti.

Vi ricordiamo che Kena 5,99 100 GB è attivabile dagli utenti che effettueranno la portabilità del proprio numero da: Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.