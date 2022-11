Stephen King è l’ultimo di una lunga lista di celebrità che minacciano di lasciare Twitter dopo che l’uomo d’affari miliardario Elon Musk ha preso il controllo della piattaforma.

Sebbene finora non siano state apportate modifiche sostanziali alle regole di Twitter, Musk ha accennato a una serie di idee che intende implementare. Tra questi c’è un aggiornamento che farebbe pagare gli account verificati per la spunta blu. Secondo quanto riferito, ciò comporterebbe una tariffa mensile di 19,99 dollari.

King, che è su Twitter dal 2013, non è un fan di questa nuova proposta e ha detto che lascerà la piattaforma se l’aggiornamento si realizzerà. “Dovrebbero pagarmi“, ha twittato l’autore.

La verifica a pagamento sarebbe apparentemente eseguita tramite il servizio premium di Twitter.

Molte celebrità potrebbero seguire l’esempio di King

Il servizio Blue è stato lanciato nel 2021 con un canone mensile iniziale di 2,99, che è poi aumentato a 4,99. Gli utenti abbonati a questo servizio premium hanno accesso a varie funzionalità come il raggruppamento di tweet inseriti nei segnalibri o la cancellazione dei tweet prima che vengano pubblicati.

Chiunque può iscriversi a Twitter Blue indipendentemente dal proprio stato verificato e il servizio non concede automaticamente agli utenti la famosa spunta blu. Allo stesso modo, non tutti gli utenti verificati sono attualmente iscritti a Twitter Blue.

Tuttavia, con l’aggiornamento di Musk, a tutti gli utenti verificati verrebbero concessi 90 giorni per iscriversi a Twitter Blue o perdere lo stato privilegiato. Il segno di spunta blu è stato introdotto nel 2009 come un modo per distinguere tra account Twitter ufficiali e account di fan o imitatori. Da allora, è diventato un simbolo di prestigio e legittimità.

Non è che il romanziere milionario non sarebbe in grado di permettersi una fattura mensile di 20 dollari, ma, come spiega King:”Non sono i soldi, è una questione di principio”.

La possibilità di acquistare efficacemente il tuo stato verificato potrebbe avere conseguenze imprevedibili e nefaste, ma si sa ancora poco sulla strategia di Musk.