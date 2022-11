I nuovissimi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sono device già di per sé esclusivi, sogno di molti appassionati di tecnologia e del mondo Apple. Tuttavia, esiste un’azienda che personalizza gli smartphone e li rendere dei veri e propri gioielli unici. Caviar è un brand completamente votato alla realizzazione di smartphone e accessori di lusso. Partendo dalla versione base del dispositivo, il produttore aggiunge personalizzazioni uniche come gioielli, diamanti, placcatura in oro e quant’altro per rendere speciali i device. Tuttavia, con gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max il brand di lusso ha deciso di osare ed esagerare. Caviar ha installato un Rolex sulla parte posteriore degli smartphone Apple. Entrando maggiormente nello specifico, è stato scelto un modello Daytona in quanto si tratta di un orologio dedicato al motorsport e disegnato per i piloti professionisti. Caviar ha reso gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max ancora più esclusivi ed unici con una personalizzazione da super lusso

Come è possibile notare sul sito ufficiale del produttore, non mancano le finiture in oro per rendere ancora più prezioso lo smartphone, anche se sarebbe meglio parlare di gioiello. Il Rolex Daytona così come le cornici del device sono tutte in oro.

Ma l’orologio non è l’unica aggiunta agli iPhone 14. Come parte di una composizione artistica che rende omaggio alla collezione Rolex Daytona, l’intera scocca dello smartphone è pensato per richiamare lo stile delle macchine da corsa classiche.

In particolare, i designer si sono ispirati alla Blue Bird di Micheal Campbell, primo ambasciatore della collezione Rolex Daytona. Inoltre sono presenti degli tachimetri decorativi e degli interruttori, sempre d’oro. Se state pensando di acquistare uno di questi smartphone Apple però dovete affrettarvi, infatti si tratta di una edizione limitatissima disponibile in soli tre esemplari con prezzi che partono da oltre 133 mila euro.