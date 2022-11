Secondo un recente tweet di Artem Russakovskii, l’azienda intende che Google Assistant venga visualizzato continuamente in modalità scura su Android 13. Gli utenti hanno inizialmente notato il “problema” ad agosto, quando Android 13 ha iniziato a essere distribuito sui telefoni. La reazione è stata varia, con alcuni che hanno chiesto perché il cambiamento si è verificato mentre il tema del telefono era impostato sulla modalità luce, mentre altri erano d’accordo.

Android Police e altri utenti di Twitter hanno anche sottolineato che il problema precedentemente pensato esisteva davvero dalla beta di Android 13. Un rapporto su Issue Tracker di Google da parte di un dipendente di Google rivela che il passaggio manuale dell’Assistente Google alla modalità scura è una funzionalità pianificata.

Android 13 sperimenta nuove funzionalità

L’Assistente Google sperimenta quotidianamente nuovi concetti per valutare cosa funziona e cosa può essere migliorato. Quando interagisci con l’assistente su dispositivo mobile, la modalità Luce non è più accessibile: ora avrà un aspetto scuro, anche se il tema Scuro è disattivato nelle impostazioni del telefono, per offrire un’esperienza visiva più utile su tutti i tuoi dispositivi, inclusi Pixel Watch e Google TV.

Android 13 includeva nuove scelte di personalizzazione che gli utenti già conoscono per rendere il loro Pixel 7 Pro e altri dispositivi più unici per loro. Se il telefono è impostato in modalità luce, tutto dovrebbe seguire l’esempio. Tuttavia, mettere l’Assistente in modalità scura mentre il resto del telefono non interrompe l’immersione per coloro che sono ancora scontenti di Google.

Sfortunatamente, i clienti hanno scarso controllo sulla decisione di Google di spostare una delle sue funzionalità fondamentali più visibili in un percorso più connesso su tutti i suoi dispositivi. Alcuni utenti di Twitter, tuttavia, hanno raccomandato a Google di impostare lo stile scuro dell’Assistente come predefinito, ma di consentire agli utenti di modificarlo se lo desiderano.