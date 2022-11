La tanto attesa lista è arrivata. La One UI 5 basata su Android 13 è ora disponibile. Come è consuetudine, molti utenti stanno aspettando da un po’ di tempo. Alcuni consumatori sono pienamente consapevoli che riceveranno l’ultimo aggiornamento. Anche altri non sono sicuri se riceveranno o meno l’aggiornamento del software.

Ho osservato una serie di domande degli utenti nelle aree dei commenti. Molte persone chiedono informazioni sullo stato delle loro apparecchiature. Ci sono stati anche molti indizi su alcuni top-di-gamma che non sono nella lista. Come è consuetudine, ci sono alcuni nomi a sorpresa nell’elenco, oltre ad alcune straordinarie esclusioni. Nell’elenco mancano molti smartphone che sono più che in grado di eseguire Android 13 e One UI 5. Quindi, il vero affare qui non dipende interamente dall’abilità; anche l’età gioca un ruolo.

Ecco la lista dei dispositivi

Quindi, senza ulteriori indugi, questi sono i nomi ufficiali di Samsung. Se il tuo dispositivo non è nell’elenco, è ora di eseguire l’aggiornamento a una versione più recente del telefono.

Serie Galaxy S

Galaxy S22 5G

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20 LTE/5G

Galaxy S20+ LTE/5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE LTE/5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note series One UI 5 Supported List

Galaxy Note 20 LTE/5G

Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G

Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy serie Z

Galaxy Z Fold 4 5G

Galaxy Z Flip 4 5G

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip LTE/5G

Galaxy serie A

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A72

Galaxy A52s 5G

Galaxy A52 LTE/5G

Galaxy A71 LTE/5G

Galaxy A51 LTE/5G

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A03

Samsung Galaxy serie M

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy serie F

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Tab

Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Questo sarà tutto, almeno secondo l’elenco di Samsung. Gli aggiornamenti OTA saranno distribuiti da area a regione e da modello a modello. Quindi, se il tuo gadget è nell’elenco, aspetta semplicemente pazientemente il tuo turno. Come di consueto, i cognomi nell’elenco saranno i primi a ricevere il nuovo aggiornamento. Anticipiamo che gli utenti dei modelli più recenti, come Galaxy Fold 4 e Galaxy Flip 4, saranno tra i primi a ricevere questo aggiornamento.

Il Galaxy Note 10 e 10 Plus, così come il Galaxy S10 e S10 Plus, sono notevoli omissioni dall’elenco. È un peccato che questi telefoni non siano tra quelli che ricevono l’ultimo aggiornamento del sistema operativo. Samsung ha appena annunciato che i suoi modelli di punta riceveranno quattro anni di aggiornamenti del sistema. Tuttavia, sembra che la garanzia di aggiornamento di quattro anni di Samsung si applichi solo ai loro modelli più recenti.