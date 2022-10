Con l’acquisizione di una startup il cui obiettivo principale era la creazione di avatar basati sull’intelligenza artificiale per l’uso su piattaforme di social media da individui e aziende, Google ha stabilito un punto d’appoggio nel mondo delle startup. Secondo TechCrunch, la società ha recentemente completato l’acquisizione di Alter per circa cento milioni di dollari. Tuttavia, Google non ha ancora annunciato la notizia al grande pubblico nonostante l’operazione sia stata completata quasi due mesi fa.

Giovedì, il più grande motore di ricerca del mondo ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma l’acquisizione della società, ma non ha rivelato alcuna informazione sui termini finanziari dell’accordo. Secondo TechCrunch, Google ha acquisito Alter per rafforzare la sua posizione di rivale di TikTok ed espandere la sua quota di mercato.

Quando è stato inizialmente rilasciato, Alter è stato commercializzato con il nome di Facemoji. Offriva una piattaforma che altri sviluppatori di app e giochi potevano utilizzare per incorporare sistemi di creazione di avatar nelle proprie attività e potevano utilizzarla per farlo senza dover ricominciare da capo. Jonathan Slimak, il principale co-fondatore di Alter e direttore operativo dell’azienda, ha rivelato su LinkedIn che avrebbe iniziato un lavoro “sviluppando avatar in Google”.

Non è chiaro come i dipendenti e la tecnologia prodotti da Alter possano aiutare Google a competere con più successo con TikTok. YouTube Shorts, la versione di Google del genere video in formato breve, si è già rivelato redditizio per l’azienda. Ciò è dovuto in gran parte alla popolarità di YouTube stesso. Nel giugno di quest’anno, Google ha fatto notizia che la piattaforma ha ora 1,5 miliardi di utenti che la utilizzano attivamente su base mensile. Durante l’estate del 2021, la piattaforma è stata resa disponibile agli utenti di tutto il mondo.