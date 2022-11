Volkswagen si sta concentrando sullo sviluppo della guida autonoma e altamente automatizzata e non investirà più in Argo AI.

Nella mobilità individuale, Cariad continua a portare avanti lo sviluppo della guida altamente automatizzata e autonoma insieme a Bosch e, in futuro, in Cina con Horizon Robotics.

Oliver Blume, CEO Volkswagen AG ha affermato: “Soprattutto nello sviluppo delle tecnologie future, l’attenzione e la velocità contano. Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti le funzioni più potenti il ​​prima possibile e impostare il nostro sviluppo nel modo più conveniente possibile.”

Lo sviluppo della guida autonoma è una componente fondamentale della strategia della società. All’interno del Gruppo, Volkswagen Veicoli Commerciali è responsabile dell’implementazione di questo sviluppo in modo specifico per le aree Mobility and Transportation as a Service (MaaS / TaaS), mentre la società tecnologica Cariad è responsabile dello sviluppo di funzioni di guida parzialmente e altamente automatizzata (fino al livello SAE 4 ). Insieme ai partner di sviluppo, le due società continuano a portare avanti il progetto che prevede l’introduzione della guida autonoma.

Gli obiettivi della società

Christian Senger, membro del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen Veicoli Commerciali responsabile di MaaS/TaaS e AD (Mobility and Transport as a Service), spiega: “Nel corso della collaborazione con un altro partner, la collaborazione all’interno del gruppo per sarà rafforzato anche lo sviluppo di una guida altamente automatizzata e autonoma”.

Cariad continuerà a guidare lo sviluppo della guida automatizzata per la mobilità individuale nell’ambito della Automated Driving Alliance con Bosch. Le aziende puntano a rendere la guida parzialmente e altamente automatizzata adatta all’uso di massa e disponibile a tutti.

L’obiettivo è fornire funzioni che consentano ai conducenti di togliere le mani dal volante. Si tratta di sistemi avanzati di assistenza alla guida, cosiddetti sistemi di livello 2, per città, campagna e autostrade.

Il conducente dovrà essere supportato in modo completo dal veicolo e da un sistema in cui il veicolo assume l’intero compito di guida in autostrada (livello SAE 3). Le prime funzioni saranno implementate nel 2023.