iPhone 15 Pro e Pro Max potrebbero abbandonare il volume meccanico e i pulsanti di accensione a favore di interruttori a stato solido con feedback tattile. Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo, i pulsanti potrebbero comportarsi in modo simile al pulsante Home a stato solido dell’iPhone 7, che non puoi premere fisicamente verso il basso ma vibra in risposta al contatto.

L’iPhone 8, così come la seconda e la terza generazione del più economico iPhone SE, includono un pulsante home a stato solido guidato dal Taptic Engine di Apple. Questa stessa tecnologia viene utilizzata da Apple per consentire la pressione tattile della tastiera in iOS 16, così come i trackpad Force Touch presenti sui suoi MacBook.

iPhone 15, la serie in arrivo nel 2023

Kuo afferma in un tweet che Apple dovrà installare i motori Taptic sui lati sinistro e destro dei due modelli di iPhone 15 di fascia alta per “fornire un feedback di forza per far sentire i consumatori come se stessero premendo pulsanti fisici”. Il numero di motori Taptic all’interno dell’iPhone 15 aumenterebbe quindi da uno a tre. Poiché Kuo non ha menzionato l’iPhone 15 o l’iPhone 15 Plus, questi due dispositivi potrebbero mantenere gli stessi pulsanti di accensione e volume.

Apparentemente l’azienda sperava di aggiungere un pulsante a stato solido all’Apple Watch nel 2018, ma questo deve ancora concretizzarsi e anche il nuovo Apple Watch Ultra da 799 euro include alcuni interruttori fisici. Anche se l’iPhone 15 non sarà rilasciato per un altro anno, ci sono state diverse segnalazioni riguardanti il ​​futuro smartphone, incluso il fatto che avrebbe abbandonato il nome “Pro Max” a favore di “Ultra” e che avrà il nuovo Dynamic Island su tutti i modelli, non solo sulle varianti Pro. Si ritiene inoltre che l’iPhone 15 sia il primo iPhone ad avere il supporto USB-C.