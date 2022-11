Tutto quello che ogni giorno viene messo in vendita, anche questa volta sarà proposto da Conad online, ma ovviamente quando si tratta di fare la spesa, gli italiani preferiscono recarsi fisicamente sul posto.

Potrebbero essere tantissime le sorprese dal momento che Conad sta guardando molto da vicino anche un altro mondo che è quello della tecnologia. Non sono solo più alimentari, ma anche elettrodomestici e talvolta anche qualche articolo del mondo dell’elettronica ad essere presenti all’interno degli ultimi volantini, come ad esempio quello di novembre. Solo per pochi giorni sarà possibile approfittare di sconti eccezionali, i quali prevedono un futuro pieno di grandi proposte da parte del colosso. All’interno del volantino è possibile scoprire tutte le soluzioni e anche tutti i vantaggi che i clienti di Conad possono avere acquistato presso i punti vendita.

Conad batte nettamente la concorrenza grazie ai prezzi dell’ultimo volantino di novembre

Quando sfoglierete il volantino di Conad, noterete tantissimi prezzi molto bassi, forse molto di più di un tempo. Effettivamente trovare attualmente un forno a microonde da 23 litri da 800 W di potenza con marchio Samsung risulterebbe davvero difficile sotto un prezzo di 109 €, come viene proposto sul volantino.

Stessa cosa per quanto riguarda uno degli smartphone più acquistati per quanto riguarda la fascia bassa dei dispositivi. Stiamo parlando di uno Xiaomi Redmi 9C, dispositivo che permette di avere due giga di memoria RAM, 64 giga di memoria interna è un prezzo che consiste in soli 99,90 € con due anni di garanzia.

A seguire, se state cercando qualcosa di buon livello senza spendere troppo, per 169 € potrete acquistare una televisione smart TV di INNO-HIT, di tipo HD Ready.