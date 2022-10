Quando si discute dei migliori fitness tracker e smartwatch in questi giorni, vengono in mente esempi come il Samsung Galaxy Watch 5. Se segui lo smart wear da un po’, conoscerai Pebble, una società promettente che ha finanziato il crowdfunding per produrre splendidi orologi preferiti dai cult con schermi di carta elettronica, solo per essere acquistati da Fitbit, che è stato poi acquisito da Google. Forse a causa della sua popolarità e di dove è finito, Google ha abilitato la compatibilità a 64 bit per il software ufficiale dell’orologio Pebble, rendendolo compatibile con i flagship Pixel 7 e Pixel 7 Pro recentemente introdotti.

Sebbene i fedeli utenti di dispositivi indossabili Pebble non possano più scaricare l’app complementare dal Play Store, l’app e i servizi cloud su cui si basa sono stati mantenuti in vita dal team di Rebble, un gruppo di persone che la pensano allo stesso modo che hanno promesso di supportare gli orologi Pebble anche dopo che l’azienda li ha abbandonati nel 2016. La loro tecnica improvvisata ha funzionato per la maggior parte degli smartphone fino a quando non è andata a sbattere contro un muro di mattoni con dispositivi come Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che consentono solo applicazioni a 64 bit e quindi impediscono l’installazione di programmi a 32 bit.

Pebble, l’aggiornamento è già disponibile

Questo fa parte dell’obiettivo più ampio di Google di eliminare completamente i programmi a 32 bit. Per aiutare gli amanti di Pebble a superare l’ostacolo, sembra che Google abbia pubblicato il primo aggiornamento dell’APK dell’app Pebble (v4.4.3) in circa quattro anni, consentendo formalmente la compatibilità con le sue due ammiraglie più attuali. La buona notizia è stata rivelata su Reddit dal membro del team di Rebble Katharine Berry, insieme a un piccolo registro delle modifiche, secondo The Verge. Gli utenti di Pebble possono ottenere l’ultimo APK per il proprio dispositivo host dal sito Web di Rebble.

Questo APK Pebble funzionerà con tutti i futuri dispositivi che supportano solo applicazioni a 64 bit, oltre ai prossimi dispositivi Pixel. Un altro miglioramento significativo in questa nuova versione è che la capacità dell’ID chiamante sulle versioni Android più recenti è stata notevolmente migliorata. Secondo un utente di Reddit, l’aggiornamento consente anche agli utenti di disabilitare la notifica persistente dell’app.