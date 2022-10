A giugno, al WWDC 2022, Apple ha rivelato che la nuova API Metal 3 in arrivo con macOS Ventura consentirà un nuovo genere di giochi per Mac. Il popolare gioco ‘Resident Evil Village‘, ora accessibile per la prima volta su Mac, è stato uno dei primi a utilizzare questa tecnologia. Resident Evil è un noto gioco horror di sopravvivenza. Il giocatore interpreta un ragazzo in Resident Evil Village che è alla ricerca della figlia rubata. Il gameplay è ricco di azione, con la raccolta di armi e nemici come lupi mannari ringhianti, gargoyle stridenti e altre creature.

‘Village’ è l’ottavo capitolo della serie Resident Evil e, in quanto tale, contiene diverse allusioni a titoli passati. Coloro che non hanno mai giocato a Resident Evil prima apprezzeranno senza dubbio il gioco allo stesso modo. Il gioco è classificato come AAA poiché è stato creato per piattaforme come PlayStation 5 e Xbox Series X. Secondo Apple, giochi come Resident Evil Village ora possono funzionare senza problemi su Mac perché Metal 3 e la sua funzione di upscaling MetalFX si mescolano con il potenza dei processori Apple Silicon.

Resident Evil Village è stato classificato come AAA

Da un imponente castello gotico a un’enorme fabbrica abbandonata, ogni scena è piena di dettagli sbalorditivi. E, quando sei perseguitato da Lady Dimitrescu puoi rendere la grafica di Village tanto fluida quanto terrificante usando l’opzione di upscaling MetalFX di Metal 3. Sfortunatamente per alcuni utenti, Resident Evil Village ha bisogno di un Mac con un chip M1 o successivo. Ciò implica che non funzionerà con nessun Mac basato su Intel, incluso il Mac Pro 2019. Secondo coloro che hanno già giocato al nuovo gioco, funziona molto bene sul MacBook Pro con il processore M1 Pro e abbastanza bene sul MacBook Air M1.

Resident Evil Village è ora disponibile sul Mac App Store per $ 39,99. L’introduzione del gioco su Mac coincide con il rilascio del nuovo ‘Winters Expansion DLC’, che sarà disponibile a breve per gli utenti macOS.