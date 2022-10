Unieuro non finisce mai di stupire gli utenti in Italia, i prezzi del volantino sono indubbiamente tra i più bassi che si siano mai visti, riuscendo difatti a convincere un numero sempre più grande di consumatori all’acquisto di prodotti di tecnologia generale, riuscendo nel contempo a risparmiare al massimo.

Il rapporto qualità/prezzo è alla portata anche degli utenti che vogliono cercare di spendere il minimo possibile sulla tecnologia, in questi giorni il risparmio è super anche sull’acquisto degli smartphone di ultima generazione, con la possibilità di accedere agli stessi sconti anche tramite il sito ufficiale dell’azienda.

Unieuro: quali sono i prezzi da non perdere di vista

Con Unieuro gli utenti hanno un’occasione davvero unica, la possibilità di acquistare i migliori smartphone, pagandoli decisamente cifre inferiori rispetto al normale. I modelli in promozione sono tantissimi, e coinvolgono sia la fascia alta che la più economica.

Tra i prodotti da non perdere assolutamente di vista troviamo sicuramente Galaxy A53, in vendita a soli 399 euro, passando anche per il modello più alla portata di tutti, il Galaxy A13, il cui prezzo è di 199 euro. Volendo invece restare sempre in seno a Samsung, ma puntando verso la fascia più alta, ecco allora che è possibile acquistare un Galaxy S22, disponibile a 729 euro.

I giocatori più affezionati si ritrovano, inoltre, tra le mani la possibilità di acquistare una Nintendo Switch a soli 329 euro, come anche la variante OLED da 379 euro. Tutti gli altri sconti sono raccolti, come al solito del resto, sul sito ufficiale.