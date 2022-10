L’acquisto della piattaforma di social networking che è stata co-fondata da Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ed Evan Williams nel marzo 2006 è stato finalmente completato da Musk, che ha pagato un totale di $ 44 miliardi per questo. Musk ha interrotto l’accordo con Twitter giovedì, dopo molti mesi di contenziosi e controversie, e poi si è impegnato in un esercizio di pulizia interna.

Secondo il New York Times, Elon Musk ha licenziato almeno quattro dei dipendenti più anziani dell’azienda, tra cui il precedente CEO Parag Agarwal e il CFO Ned Segal. La rivista è stata informata da una fonte che ha richiesto l’anonimato e che è una di quelle persone che doveva essere rimossa fisicamente dalla sede di Twitter.

Elon Musk ha postato un tweet molto chiaro

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Twitter sta entrando in una nuova era, piena di imprevedibilità, con Musk a capo delle sue operazioni. Il miliardario ha affermato in molte occasioni di desiderare che la piattaforma ponga meno restrizioni alla capacità degli utenti di esprimersi liberamente e di impegnarsi con meno moderazione. Si è persino impegnato a revocare il divieto a tempo indeterminato imposto all’ex presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump.

Un paio di settimane fa, Elon Musk ha predetto che Twitter servirà da ‘un acceleratore per la produzione di X, un’app per tutto’. In passato, ha suggerito di trasformare Twitter in una ‘Super app’ in modo che possa competere meglio con altre piattaforme asiatiche popolari, come WeChat. ‘Se sei in Cina, in qualche modo vivi su WeChat’, ha detto in precedenza Musk dell’app. «È in grado di fare qualsiasi cosa. Ha un’esperienza utente molto piacevole ed è un po’ come Twitter combinato con PayPal e un sacco di altre cose tutte racchiuse in una. È un’app straordinaria e non abbiamo nient’altro di simile in nessun’altra parte del mondo al di fuori della Cina.

Per quanto riguarda l’espansione dell’attività di Twitter, Musk ha assicurato agli investitori che la società avrebbe generato un fatturato annuo di 26,4 miliardi di dollari entro il 2028. Quell’anno ha prodotto circa 5 miliardi di dollari di entrate. Nei prossimi cinque o sei anni, intende portare il numero totale di utenti fino a ben 930 milioni.