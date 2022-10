Sempre più persone lavorano da casa al giorno d’oggi, per questo sembrano esserci sempre meno opportunità di allenarsi.

Se stai cercando qualcosa di facile e veloce per aumentare il tuo metabolismo e qualcosa che puoi fare senza lasciare la tua scrivania, ecco cosa puoi fare.

La ricerca ha scoperto che un piccolo movimento nella parte inferiore delle gambe può annullare alcuni degli effetti negativi dello stare seduti fermi per diverse ore: può persino mantenere attivo il metabolismo.

Basta coinvolgere i muscoli del soleo, che è il muscolo più grande nella parte posteriore della gamba, situato appena sotto il gastrocnemio. È fondamentale per camminare, correre e saltare e, secondo questo studio possiamo sbloccare il suo potenziale metabolico facendo il “soleus pushup“.

“Non avremmo mai immaginato che questo muscolo avesse questo tipo di capacità. È sempre stato all’interno dei nostri corpi, ma nessuno ha mai studiato come utilizzarlo per ottimizzare la nostra salute, fino ad ora. Se attivato correttamente, il muscolo soleo può aumentare il metabolismo ossidativo locale a livelli elevati per ore, non solo per minuti, e lo fa utilizzando una miscela di carburante diversa“.

Ecco i risultati dei test

Questo studio ha incluso 25 persone, e li ha fatti eseguire dei piegamenti da una posizione seduta, utilizzando monitor e biopsie muscolari per monitorare i risultati.

Questi risultati hanno rivelato che le flessioni del soleo hanno portato a un miglioramento del 54% nell’arresto dei cambiamenti di glucosio nel sangue e hanno ridotto il fabbisogno di insulina del 60%.

Inoltre, ha bruciato i grassi, in particolare quelli che contribuiscono al colesterolo alto, aumentando il metabolismo dei muscoli. Il metabolismo dei grassi è raddoppiato rispetto ai tassi normali nelle persone che non eseguono le flessioni del soleo.

Gli scienziati coinvolti affermano che il modo in cui questo muscolo si mantiene energizzato gioca un ruolo importante nel modo in cui può influenzare tale cambiamento.

“La dipendenza dal glicogeno, inferiore al normale, lo aiuta a lavorare per ore senza sforzo senza affaticarsi durante questo tipo di attività muscolare, perché c’è un limite preciso alla resistenza muscolare causato dall’esaurimento del glicogeno”.

“Il soleus pushup sembra semplice dall’esterno, ma a volte quello che vediamo ad occhio nudo non è l’intera storia. È un movimento molto specifico che serve per ottimizzare i benefici per la salute“.