L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente lanciato una nuova offerta molto interessante, si chiama Kena 6.99 e comprende addirittura 130 GB di traffico internet.

Questa offerta, salvo cambiamenti nelle prossime settimane, sarà disponibile fino a nuova comunicazione. Scopriamo insieme cosa comprende nel dettaglio.

Kena Mobile lancia una nuova offerta con 130 GB di traffico

Kena 6,99 130GB prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico dati in 4G con velocità fino a 60 Mpbs in download e fino a 30 Mbps in upload a soli 6,99 euro al mese. La possono attivare tutti gli utenti che provengono da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali come Poste Mobile, Lycamobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce e tanti altri.

In caso di superamento degli SMS disponibili, si applicano le condizioni del piano base Kena che prevede un costo di 25 centesimi di euro per ogni SMS inviato. Attraverso le offerte Kena Mobile, i minuti e gli SMS illimitati possono essere utilizzati anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea (e nel Regno Unito per adesso), alle stesse condizioni nazionali. Per il traffico dati è previsto invece un limite mensile, che con Kena 6,99 130GB è pari a 6 Giga.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo, le offerte Kena Mobile vengono sospese, ma il cliente può continuare a chiamare, inviare SMS e navigare in internet alle condizioni previste dal Piano Base Kena, fino a esaurimento del credito. Con le offerte Kena, l’ascolto Segreteria Telefonica e i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora sono inclusi senza costi aggiuntivi, ma l’attivazione di uno dei due servizi non permette l’attivazione e l’utilizzo dell’altro.