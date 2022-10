Secondo un tweet inviato da un analista di nome Min-Chi Kuo, scoperto da MacRumors, i modelli di iPhone 15 Pro di prossima generazione potrebbero sostituire il volume fisico e i pulsanti di accensione con controparti a stato solido che utilizzano il feedback tattile. Il design sarebbe simile a quello del tasto home virtuale visto su iPhone 7, che è stato implementato con l’ausilio di un Taptic Engine per imitare la sensazione di premere un tasto tramite l’uso delle vibrazioni. Potrebbe essere paragonabile ai trackpad visti sui computer Mac, che non si muovono davvero ma utilizzano la tecnologia aptica per imitare i clic.

Affinché ciò sia possibile, bisognerebbe aggiungere più Taptic Engine a quello già presente nei modelli di iPhone ora disponibili. ‘Ci saranno Taptic Engine situati all’interno dei lati sinistro e destro per offrire un feedback di forza per far sentire gli utenti come se stessero premendo pulsanti fisici’, ha affermato Kuo in un thread su Twitter. ‘Questo darà agli utenti l’impressione che stiano premendo dei pulsanti fisici reali’, ha affermato Kuo. A causa di questa modifica al design, il numero di Taptic Engine integrati in ciascun iPhone aumenterà dall’attuale a tre.

iPhone 15 Pro arriverà a fine 2023

Secondo una voce del 2018, Apple avrebbe dovuto apportare una modifica simile per l’orologio al fine di aumentare la resistenza all’acqua; tuttavia, questa modifica non è mai stata implementata. Tuttavia, non è chiaro come un design senza pulsanti possa aiutare un iPhone, dal momento che sembra che due Taptic Engine in più aumenterebbero anziché risparmiare complessità (una parte significativa del peso di Watch Ultra è dovuta all’enorme Taptic Engine).

Secondo Kuo, due delle modifiche più significative che verranno apportate alle future iterazioni di iPhone Pro saranno la rimozione dei pulsanti dal design del dispositivo e l’adozione della connettività USB–C, entrambe confermate in precedenza da Apple . Kuo ha spesso ragione su tali questioni; ma i modelli di iPhone 15 non dovrebbero essere rilasciati per un altro anno, il che significa che nel frattempo potrebbero succedere molte cose.