Ci è voluto del tempo, ma non sarà più necessario utilizzare un’app per monitorare la tua casa utilizzando una videocamera Nest di ultima generazione. Secondo The Verge, Google ha appena lanciato una versione di anteprima del portale home.google.com, che fornisce funzionalità di visualizzazione online per le versioni più recenti di Nest Cam e Nest Doorbell. Non è possibile visualizzare filmati registrati in precedenza, ma è possibile visualizzare lo streaming corrente, ingrandire e controllare se le telecamere sono attive o meno.

Entro la prossima settimana, la funzionalità sarà resa disponibile per i modelli Nest Cam alimentati a batteria e cablati (incluse le varianti Floodlight, Indoor, Outdoor e IQ), nonché per il Nest Doorbell alimentato a batteria e le sue due controparti cablate. La funzionalità IQ sarà resa disponibile anche per il campanello con videocamera Nest Hello (Nest Hello e Doorbell di seconda generazione). Puoi riattivare qualsiasi gadget alimentato a batteria.

Google renderà disponibile la funzione molto presto

Sebbene Google abbia fornito una visualizzazione web per le videocamere Nest, il supporto per questa funzione non era incluso nei dispositivi lanciati nel 2021. I clienti sono stati informati dal direttore generale Rishi Chandra che quest’anno sarà resa accessibile una visualizzazione web. Non si sa cosa abbia impedito a questi modelli più recenti di accedere facilmente al portale home.nest.com, ma è ragionevole concludere che ciò sia stato deludente alla luce del fatto che gran parte della concorrenza offriva assistenza online.

Il servizio online rende le videocamere e i campanelli Nest contemporanei più utili di prima. Non è necessario estrarre il telefono se vuoi controllare la porta d’ingresso o un animale domestico poiché puoi farlo dal tuo computer di lavoro. Inoltre, Google sottolinea che continuerà ad aggiungere “funzioni della fotocamera più popolari” nel tempo, il che significa che in futuro potresti non utilizzare l’app mobile così spesso.