Sembra un mostro arrivato direttamente da un film horror dei più spaventosi, ed invece è una figura che vediamo più spesso di quanto pensiamo, si tratta di una formica carpentiere fotografata al microscopio da Eugenijus Kavaliauskas, fotografo esperto in microfotografia, che ha presentato allo Small World di Nikon 2022 uno scatto che ha fatto il giro del mondo, nonostante non sia stata premiata come foto vincitrice.

La foto che ha spaventato il web

Il fotografo dopo aver presentato la foto ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Quando ho iniziato la microfotografia e prima ancora, ero come tutti gli altri: tutti gli scarafaggi e gli insetti erano mostri per me. Ora la situazione è capovolta. Molti insetti non sono piacevoli alla vista come un gatto, ma tutto dipende dal tuo punto di vista“.

Al fotografo l’idea di fotografare una formica è arrivata guardando i piccoli insetti strisciare tra gli alberi vicino a casa sua nella cittadina di Tauragè, in Lituania, il risultato lascia senza parole sebbene può trarre in inganno, il viso della formica che sembra a prima vista minaccioso o addirittura macabro si compone di due escrescenze circolari che a prima occhiata sembrano gli occhi mentre in realtà sono la base delle antenne, gli occhi sono superiormente e di lato, mentre in basso abbiamo una peluria che permette alla formica di captare i segnali chimici e di interagire con le altre formiche.

Lo scatto lascia senza fiato, mostra come realtà a noi sempre palesate davanti agli occhi possano essere guardate in modo completamente diverso da quanto siamo abituati a fare ogni giorno.