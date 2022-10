Euronics sconta tutto al 70% solo oggi, iPhone 14 quasi gratis

Come è possibile notare all’interno degli ultimi volantini proposti dalle grandi aziende che si occupano di vendita sul territorio italiano, gli sconti sono arrivati ai minimi storici. I prezzi non sono mai stati così bassi visto che la merce è ormai davvero tanta all’interno dei negozi ma anche degli Store online. Le persone infatti si stanno recando in massa ad acquistare tutto quello che serve sia per il proprio lavoro che per quanto riguarda l’ambiente domestico. I migliori posti dove portare a termine acquisti del genere sono infatti i grandi magazzini tra cui soprattutto il marchio Euronics, il quale propone sconti davvero ottimi soprattutto sugli smartphone e sulle smart TV.

Euronics presente migliori sconti del mese di ottobre offrendo soluzioni eccezionali soprattutto per gli ultimi pezzi di tecnologia

Uno tra i migliori marchi risulta sicuramente Samsung che con le sue proposte mette gli utenti in stato di allerta. Effettivamente i prezzi sono particolarmente scontati, soprattutto per quanto riguarda le TV. La più interessante viene proposta con un’ampiezza da 50″ e con tecnologia OLED. La risoluzione è in 4K HDR, tutto ad un prezzo che con il bonus TV consente di arrivare a 599 €.

Anche Lenovo non scherza viste le sue offerte, soprattutto sui computer portatili. L’ultimo notebook, un IdeaPad 3, permette di avere dalla sua parte 256 giga di memoria interna con un processore Intel i3 e 8GB di memoria RAM a soli 349€.

State poi cercando degli elettrodomestici utili per il vostro ambiente domestico? Ecco che il celebre marcio Electrolux permette di ottenere una lavatrice da 8 kg a prezzo scontato ma questo lo lasciamo a scoprire a voi.