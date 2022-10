Cattive notizie per le reti Internet. A quanto pare, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, un brutto incidente ha coinvolto dei cavi sottomarini nel Sud della Francia.

La problematica ha creato dei gravi problemi di connettività in tutto il mondo, per via di tre cavi di fibra ottica tagliati. Secondo le indiscrezioni, la Russia potrebbe essere l’artefice di tutto ciò. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Cavi Internet sottomarini tagliati: rallentamenti diffusi in tutta Europa e non solo

L’evento si è verificato alle 20.30 e, secondo quanto riferito da Techspot, sono stati immediatamente segnalati dei rallentamenti significativi ad Internet in tantissime zone d’Europa, Asia e Stati Uniti.

Inoltre Zscaler ha riferito che le società che si occupano della gestione di questi cavi sottomarini si sono subito messe al lavoro, essendo che la problematica ha generato un aumento smisurato di latenza per quanto riguarda i siti web e applicazioni che attraversano i percorsi Marsiglia-Lione, Marsiglia-Milano e Marsiglia-Barcellona.

La società di sicurezza cloud ha effettuato delle rettifiche al routing del traffico internet dove il problema è mitigabile. Ma non sarà possibile ripristinare tutto e subito. Alcuni collegamenti sono stati ripristinati nel giro di 5 ore, mentre altri come Marsiglia-Milano e Marsiglia-Barcellona continuano ad avere problemi e rallentamenti.

Come detto prima, si sospetta che l’attacco possa provenire dalla Russia, ma ad oggi la matrice non è stata ancora rilevata e sono in corso delle indagini. Inoltre, danni analoghi sono stati rilevati anche in Scozia, in un cavo sottomarino che collega le isole Shetland alla Scozia.