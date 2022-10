Kena Mobile distrugge Vodafone con 150 giga quasi gratis solo oggi

Fare confusione tra un gestore e l’altro per quanto riguarda le offerte mobili di telefonia è ormai molto semplice visto che propongono tutti più o meno le stesse soluzioni.

Uno dei più interessanti però, senza ombra di dubbio, è quello che si appoggia alla rete di TIM noto con il nome di Kena Mobile. Le sue promozioni sì sono riuscite a fare largo negli anni tra i vari colossi del mondo telefonico, i quali oggi non sanno come fare a contrastarle. Effettivamente quello che gli utenti desiderano viene incarnato alla perfezione da questo gestore virtuale che infatti propone costi molto bassi ma non solo. I contenuti sono davvero senza fine e inoltre la qualità del servizio risultato ottimale proprio come in molti desiderano. Sul sito ufficiale di Kena Mobile è possibile scoprire ogni soluzione secondo quelli che sono i requisiti che si detengono. Non bisogna fare altro che dare un’occhiata e scegliere l’offerta migliore.

Kena Mobile mette a disposizione alcune offerte ineguagliabili dalla concorrenza: ecco i prezzi e i contenuti

Avresti mai pensato che bastavano solo 9,99 € al mese per sempre per quanto riguarda una promozione per avere a propria disposizione 200 giga per navigare sul web? Ecco la nuova offerta di Kena Mobile, la quale è destinata a coloro che attivano nuovo numero. Sono chiaramente disponibili anche 1000 SMS verso tutti i minuti senza limiti verso qualsiasi gestore.

A 5,99 € al mese e poi ci sono anche 500 SMS verso tutti i minuti senza limiti con 100 giga di traffico dati per navigare sul web ogni giorno usando la rete 4G, ma questa è un’altra Promo.