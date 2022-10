Kena Mobile arriva fino a 200GB: offerta folle solo per oggi sul sito

Ormai da diverso tempo i gestori virtuali stanno riuscendo a monopolizzare l’attenzione del mondo della telefonia intorno all’oro. Non bisogna infatti più valutare solo le situazioni più longeve come Vodafone o magari TIM, visto che i prezzi ormai sono quello che viene più ricercato in generale. Proprio per questo tra i vari gestori virtuali che sono riusciti ad arrivare all’apice delle classifiche c’è anche il noto provider che si poggia su rete TIM, Kena Mobile. Ricordiamo che questo gestore sta riuscendo a convogliare all’interno delle sue promozioni tutto ciò che serve per riuscire a portare dalla sua parte gli utenti.

Questo infatti è stato l’iter seguito dal gestore che con pochi euro permette di avere il meglio con due offerte stratosferiche. L’obiettivo è fornire connettività fino al 4G ma con tantissimi contenuti e soprattutto con costi che difficilmente verranno alzati durante i prossimi anni.

Kena Mobile offre le migliori soluzioni in assoluto per battere la concorrenza: si arriva fino a 200 giga per l’attivazione di un numero

Bastano pochi euro per sottoscrivere le migliori offerte di, il quale sta portando la telefonia ad un nuovo livello. Infatti è possibile avere dalla propria parte quasi tutto senza limiti pagando una cifra pari a 9,99 €. Basterà infatti attivare un nuovo numero per avere 200 giga con minuti senza limiti e 1000 SMS da inviare a chiunque.

Inoltre c’è anche una promozione che costa di meno, la quale con 5,99 € al mese consente di avere quasi tutto. Potrete infatti avere 500 SMS verso tutti, minuti senza limiti e 100 giga di traffico dati per navigare sul web utilizzando il 4G.