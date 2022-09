WhatsApp: 3 funzioni e trucchi che nessuno conosceva, sono gratis

Oltre alle tante funzionalità con cui WhatsApp si è arricchita negli ultimi anni, ce ne sono alcune esterne. Stiamo parlando di applicazioni di terze parti che non fanno altro che migliorare le capacità appartenenti a coloro che si servono proprio di WhatsApp.

WhatsApp: con queste tre funzionalità esterne potrete risultare molto più furbi degli altri, ecco cosa dovete scaricare

Partendo dal presupposto che le tre funzionalità di cui parliamo sono esterne a WhatsApp, non bisognerà spendere neanche un solo euro. Sono tre applicativi di terze parti totalmente gratuiti, i quali risultano anche legali visto che nessuno ha mai riportato problemi in merito all’utilizzo.

La prima applicazione che potrebbe ritornarvi utile è Whats Tracker, la quale offre la possibilità di monitorare i movimenti delle persone che scegliete. Potrete infatti ricevere una notifica istantanea per ogni accesso e per ogni uscita da WhatsApp di tutti coloro che volete.

La seconda applicazione che tutti hanno sentito almeno una volta senza mai utilizzarla per paura di non si sa cosa, è WAMR. Vi è mai capitato di aprire la chat di WhatsApp e trovare un messaggio eliminato? Certamente sì. Ora non sarà più un problema visto che se avete attiva questa applicazione background, tutto ciò che vi verrà inviato sarà registrato. Anche i messaggi eliminati dunque saranno reperibili.

Se poi ci tenete particolarmente alla vostra discrezione e non volete essere notati quando siete in chat, ecco un vero mantello dell’invisibilità. Stiamo parlando di Unseen, l’applicazione copia di WhatsApp che ti consente di leggere tutto quello che vi arriva senza dover per forza accedere all’applicazione originale. Ovviamente neanche l’ultimo accesso verrà registrato dal telefono.