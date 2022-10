Esselunga riesce a far sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, pensata più che altro per invogliare i consumatori a recarsi personalmente in negozio, senza doversi minimamente preoccupare della dislocazione territoriale.

Avete capito bene, se vorrete approfittare delle ottime offerte della corrente campagna promozionale non dovrete fare altro che recarvi personalmente in un qualsiasi punto vendita, senza dover sottostare a differenze importanti in termini di regionalità o socio di appartenenza, cosa che invece accade in seno alle offerte di Euronics.

Esselunga: tantissime offerte per tutti

Offerte preziosissime sono state attivate nel periodo corrente da Esselunga, in questo modo gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di acquistare prodotti di livello, senza mai essere costretti a spendere poi così tanto. Tra le proposte del periodo, ad esempio, troviamo la possibilità di acquistare il nuovissimo Fifa 23, da poco lanciato sul mercato, disponibile nella variante per PS4 o PS5, ad un prezzo finale ridotto. Al momento, tuttavia, segnaliamo che non risulta essere possibile acquistare la versione per Xbox.

Sempre restando nel mondo dell’elettronica generale, troviamo comunque la possibilità di acquistare uno Xiaomi Redmi 9C, un modello di fascia bassa, ma sempre molto interessante, il cui prezzo risulta essere fortemente ridotto, raggiungendo difatti soli 145 euro di spesa finale. La scheda tecnica è di tutto rispetto, con pregi ad esempio legati alla batteria da 5000mAh, ed anche un display molto grande e performante.