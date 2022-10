Comet non vuole sentirsi messa in un angolo, per questo motivo ha deciso di lanciare una bellissima campagna promozionale arricchita di prezzi decisamente convenienti su cui è possibile fare affidamento, nell’ottica comunque di spendere sempre meno su tutto.

Il volantino dell’azienda è questo e molto altro ancora, proprio perché sono innumerevoli i prodotti in promozione, con possibilità di accesso e di acquisto sia nei negozi fisici, che per coloro che decideranno di affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. Il plus è proprio questo, riuscire a risparmiare dal divano di casa, ricevendo gratuitamente la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Comet non finisce di stupire: ecco tutti i nuovi sconti

I prezzi dell’ottimo volantino di casa Comet fanno sognare gli utenti mettendo sul piatto un numero impressionante di riduzioni, anche di fascia alta, promettendo ad esempio l’acquisto di un Galaxy S22, con un esborso finale di soli 649 euro, oppure anche un bellissimo Galaxy S22 Ultra 5G, attualmente disponibile a 1299 euro.

Non mancano ovviamente pieni riferimenti alla fascia intermedia, dove è possibile pensare di acquistare modelli del calibro di Galaxy A13, Honor X8, Motorola Moto G42, Oppo Reno6 Pro (in vendita a 499 euro), passando anche per TCL 30Se, Vivo Y33s, TCL 305i, Redmi 9AT, Redmi 10 e similari.

Indipendentemente dal modello selezionato, ricordate ad ogni modo che è comprensivo di garanzia di 24 mesi e di variante no brand.