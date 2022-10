N26 sta introducendo un nuovo strumento di trading nella sua app chiamato N26 Crypto. Gli utenti saranno in grado di scambiare facilmente asset crittografici utilizzando i fondi nel proprio account N26. N26 sta collaborando con Bitpanda per gestire il commercio e la custodia dietro le quinte. N26 Crypto sarà distribuito gradualmente in tutta Europa da N26. Inizialmente, solo gli utenti in Austria potranno utilizzare il nuovo servizio. Altre nazioni dovrebbero acquisire la funzionalità entro i sei mesi successivi.

N26 ti consente di acquistare, scambiare e detenere oltre 100 diversi asset crittografici. Successivamente, l’azienda intende aggiungere ulteriori 94 criptovalute. N26 Crypto sarà disponibile attraverso la seconda scheda, intitolata ‘Finanze’. C’è una nuova area ‘Trading’ con le tue risorse crittografiche sotto il tuo elenco di spazi. N26 mostra tutte le tue risorse crittografiche, i loro valori e come si sono spostati nelle 24 ore, settimana, mese o anno precedenti.

N26, potrai vendere le tue criptovalute direttamente dall’app

Gli utenti possono acquistare o vendere criptovalute facendo clic sul pulsante acquista o vendi, selezionando un asset crittografico (o cercandolo) e inserendo un importo. N26 indica sia il tasso di cambio che l’importo delle commissioni che pagherai. N26 intende imporre una commissione dell’1,5% per le transazioni bitcoin e una commissione del 2,5% per tutte le altre criptovalute. Questa è la stessa tariffa che i consumatori pagano quando utilizzano l’app di Bitpanda. Gli utenti che pagano € 16,90 al mese per N26 Metal incorreranno in commissioni di transazione dell’1% e del 2% rispettivamente su bitcoin e altre criptovalute.

Il vantaggio principale di N26 Crypto è che è immediatamente collegato al tuo conto corrente bancario. Non è necessario trasferire fondi su un conto di trading separato, quindi utilizzare l’app Bitpanda (o un altro software) e iniziare a fare trading. Allo stesso modo, quando incassi utilizzando N26 Crypto, otterrai EUR sul tuo conto N26 principale, eliminando la necessità di trasferire fondi sul tuo conto bancario.

N26 non è l’unica società finanziaria a sviluppare un’interfaccia profonda con Bitpanda. L’anno scorso, Lydia, un’app di pagamento francese, ha collaborato con Bitpanda per fornire la possibilità di scambiare azioni, metalli preziosi, criptovalute ed ETF alla sua app. N26 ha pubblicato i risultati finanziari per il 2021 la scorsa settimana. Mentre le vendite lorde sono aumentate del 50% superando i 180 milioni di euro, le spese operative sono aumentate rapidamente, determinando una perdita netta di 170 milioni di euro.