MediaWorld riesce ancora una volta a ritagliarsi un grossissimo spazio nel cuore di milioni di utenti in Italia, mediante il lancio di una campagna promozionale che non sembra effettivamente essere pronta a farsi da parte sul mercato nazionale.

Il rapporto qualità/prezzo pare sin da subito essere conveniente e convincente, i prezzi sono bassi su tanti prodotti di tecnologia, ed allo stesso tempo gli utenti sono liberi di spendere sempre meno anche nel momento in cui dovessero decidere di acquistare la tecnologia di fascia altissima, come ad esempio gli smartphone di ultima generazione, per intenderci.

MediaWorld: il volantino dalle mille offerte speciali

Un risparmio inatteso ed insperato vi attende proprio questi giorni in casa MediaWorld, gli utenti si ritrovano a fare i conti con un volantino che risulta sin da subito essere la più valida alternativa a quanto di buono abbiamo visto nel medesimo periodo.

Il rapporto qualità/prezzo pare conveniente ad esempio sull’acquisto di uno smartphone Samsung, in particolare troviamo il Galaxy S22+, disponibile a 899 euro, una cifra che a prima vista appare essere ancora particolarmente elevata, ma che risulta essere invece ridotta rispetto al listino originario.

Sempre restando nella medesima fascia alta, ma variando verso modelli di altri brand, possiamo pensare di acquistare un ottimo Realme GT2 Pro, in vendita a poco più di 700 euro, oppure anche Oppo Find X5 a 699 euro, finendo anche con iPhone 12, disponibile all’acquisto a 779 euro. Tutti i prodotti sono da considerarsi con garanzia di 24 mesi e no brand.