La nuovissima campagna promozionale di Euronics vuole ritagliarsi un grossissimo spazio nel cuore dei milioni di utenti che, al giorno d’oggi almeno, si ritrovano pronti a spendere poco o niente per l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, siano essi legati alla telefonia mobile, che all’elettronica generale.

Il rapporto qualità/prezzo è sicuramente conveniente per tutti, sebbene comunque la campagna promozionale che andremo a raccontarvi è da considerarsi disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio che ha effettivamente deciso di lanciarla. Ciò sta a significare che non sarà fruibile praticamente ovunque in Italia.

Euronics: quanti sconti e che prezzi da non credere

Che offerte da Euronics, il volantino è ricco di occasioni e di prodotti dai prezzi sempre più bassi del normale, pronti per fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica. L’idea che il socio Nova ha presentato nel periodo è una delle più note, infatti i clienti possono godere dello sconto IVA, una soluzione caratteristica ad esempio nel mondo di Trony.

Per goderne non resta che aggiungere al carrello praticamente tutto ciò che si desidera, ed allo stesso recarsi in cassa; a questo punto l’addetto provvederà ad emettere uno sconto fisso del 18,03%, che verrà applicato nell’esatto istante, non sarà un rimborso o un buono postumo.

Per le offerte e per avere un’idea della promozione in sé, non dovete fare altro che collegarvi al sito ufficiale di Euronics Nova, e scoprire da vicino tutte le migliori proposte.