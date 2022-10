PosteMobile continua a stupire. Il noto operatore telefonico virtuale ha infatti da poco deciso di prorogare la disponibilità di un’offerta mobile molto apprezzata e con un grande quantitativo di giga per navigare. Stiamo parlando dell’offerta denominata PosteMobile Creami Extra WOW con 150 o 50 GB.

PosteMobile Creami Extra WOW: l’offerta con 150 o 50 GB ancora disponibile

PosteMobile ha deciso di rendere ancora disponibile all’attivazione l’offerta di rete mobile denominata PosteMobile Creami Extra WOW 150 o 50 GB. Quest’ultima sarà ora attivabile per quasi un mese, ovvero fino al prossimo 27 novembre 2022. Le novità però non finscono qui.

Per tutti coloro che decideranno di attivare questa offerta mobile direttamente online dal sito ufficiale non dovranno pagare il costo di attivazione. Oltre a questo, l’offerta di PosteMobile ora è anche aperta e disponibile a tutti i nuovi utenti che attiveranno un nuovo numero di telefono oppure che richiederanno la portabilità del proprio numero da un altro operatore.

L’offerta di rete mobile PosteMobile Creami Extra WOW 150 o 50 GB comprende ogni mese crediti senza limiti per minuti ed SMS (credit corrisponde a 1 min, 1 SMS o 1 MB), 150 GB o 50 GB in base alla versione prescelta, servizi inclusi come Ti cerco, Richiama ora e anche hotspot. Il prezzo è bloccato a 9,99 euro al mese per Extra WOW 150 GB e a 6,99 euro al mese per Extra WOW 50 GB. Oltre a questa offerta, continua ad essere disponibile anche PosteMobile 300% Digital. Attivando Quest’ultima promo entro il 27 novembre, in particolare, si avrà uno sconto di 1 euro al mese per sempre.

Vi ricordiamo che questa offerta sarà disponibile fino al prossimo 27 novembre 2022.