I vari operatori telefonici italiani continuano a sfornare ogni giorno nuove offerte di rete mobile che possano attirare l’attenzione degli utenti. A partire dal 12 ottobre 2022, in particolare, l’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha deciso di rendere ancora disponibile una delle sue offerte low cost. Stiamo parlando dell’offerta denominata PosteMobile Creami WOW 30 GB.

PosteMobile proroga la disponibilità dell’offerta PosteMobile Creami WOW 30 GB

L’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha deciso di continuare a puntare su alcune sue offerte mobile low cost. Come già accennato, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità della sua offerta denominata PosteMobile Creami WOW 30 GB. Quest’ultima sarebbe infatti dovuta essere disponibile soltanto fino ai primi giorni di ottobre, ma ora la sua disponibilità è stata prorogata fino al prossimo 23 ottobre 2022.

Si tratta di un’offerta mobile caratterizzata da un prezzo molto basso di soli 4,99 euro al mese. Nonostante questo prezzo decisamente appetibile, l’offerta propone comunque un buon quantitativo di traffico dati per navigare. Stiamo parlando infatti di 30 GB (fino al 4G+ con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload) e nell’offerta sono comunque compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Con l’offerta PosteMobile Creami WOW 30 GB sono inclusi anche alcuni servizi di reperibilità. Tra questi ricordiamo ad esempio Ti Cerco e Richiama Ora, senza alcun costo aggiuntivo. Vi ricordiamo che con l’offerta sono inclusi anche giga per navigare all’estero. Si tratta in particolare di 4,09 GB. Se superati, si pagheranno 0,24 € ad ogni MB consumato.