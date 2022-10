Iliad propone ancora per qualche giorno la sua tariffa migliore sul mercato, ossia la Giga 120. I clienti che decidono di attivare questa promozione avranno accesso ad un ticket all inclusive che prevede consumi quasi illimitati con la garanzia dei prezzi più competitivi di sempre.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

Il pacchetto della Giga 120 assicura agli abbonati chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a qualsiasi numero della propria rubrica ed anche 150 Giga per la navigazione di rete. Una sorpresa ulteriore per questa promozione è anche la presenza della tecnologia 5G garantita a costo zero.

La Giga 120 prevede un investimento sempre più mirato verso il 5G. Entro la fine del 2022 vuole assicurare tale servizio a gran parte dei suoi abbonati. Sempre più abbonati, quindi, gli utenti avranno la possibilità di navigare in rete con le velocità più alte di sempre, sino a 4 Gbps per le operazioni in download.

Il lancio definitivo del 5G in casa Iliad porterà però a delle conseguenze. A breve, infatti, anche gli utenti del provider francese dovranno rinunciare al 3G, in virtù di un processo di dismissione per le vecchie reti internet.

L’operato di Iliad, almeno in base alle indiscrezioni, per quanto concerne il 3G in Italia dovrebbe seguire le orme di altri provider come Vodafone e TIM. A differenza degli altri operatori, però, il processo di dismissione non sarà completato sino a quando l’operatore non raggiungerà la copertura totale del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.