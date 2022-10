Esselunga sfida nuovamente i più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese, decidendo di lanciare a sua volta una campagna promozionale che non ammette repliche, rappresentando a tutti gli effetti la migliore occasione su cui poter fare affidamento nel periodo storico.

Gli acquisti, come al solito quando parliamo di Esselunga, possono comunque essere completati in negozio, ma non online sul sito ufficiale. E’ importante sapere che la tecnologia, almeno al momento non risulta essere accessibile tramite l’e-commerce, ma sarà sempre strettamente necessario recarsi presso i punti vendita.

Esselunga: quali sono i prezzi del momento

Un paio di ottime campagne promozionali di Esselunga sono attive nel medesimo periodo, da un lato troviamo infatti la possibilità di acquistare l’ottimo Fifa 23, ad un prezzo fortemente scontato, ma solamente nelle versioni per PS4 e PS5 (non Xbox), dall’altro l’accesso ad uno smartphone abbastanza recente.

Stiamo parlando di Xiaomi Redmi 9C, un modello che ha visto la luce nel corso degli ultimi mesi, ed è sicuramente appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, considerata la sua spesa finale di soli 145 euro. Il prodotto in questione è caratterizzato da alcune specifiche di buon livello, quali possono essere una batteria da ben 5000mAh, perfetta per garantire una autonomia superiore al normale, affiancata da display IPS LCD di grandi dimensioni, ed un processore comunque performante, essendo un octa-core. Il dispositivo in questione viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed in variante no brand, gli aggiornamenti sono di conseguenza rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.