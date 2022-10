Potresti finalmente dire addio alla goffa e arcaica app mobile di Steam. Valve ha rilasciato una versione rinnovata del suo software mobile Steam per Android e iOS che è in beta almeno da agosto di quest’anno. Quando ha chiesto i beta tester per l’app, il creatore del gioco ha affermato che è stata ricostruita ‘su un nuovo framework e aggiornato il design’. Ha anche incluso funzionalità aggiuntive nel software, come l’opzione per accedere tramite codici QR.

La nuova tecnica di accesso ti consente di accedere al tuo account Steam senza inserire nome utente o password. Verifica la tua identità utilizzando le credenziali di autenticazione a due fattori salvate sul telefono. Se utilizzi il metodo di accesso tramite QR di Steam, dopo aver scansionato il codice con il tuo telefono, il programma visualizzerà una schermata di conferma con dati, come una mappa che mostra la posizione approssimativa del dispositivo in cui stai entrando. Ciò garantisce che stai autorizzando il tuo tentativo di accesso.

Se scegli di accedere utilizzando il tuo nome utente e password, l’app ti chiederà comunque di approvare o rifiutare il tentativo di accesso. E, se vuoi essere sicuro che nessun dispositivo sia collegato al tuo account che non dovrebbe esserlo, ora puoi esaminare e, se necessario, rimuovere l’accesso tramite la scheda Dispositivi autorizzati.

La nuova app mobile di Steam ora mostra tutti i tuoi titoli nella tua Libreria. Quando fai clic sull’immagine di copertina di un gioco nell’elenco, vedrai un’opzione per scaricare in remoto il gioco sul tuo PC e un’altra per rimuoverlo. Altre nuove funzionalità includono una migliore esperienza di navigazione del negozio mobile e avvisi Steam personalizzabili per vendite, scambi, richieste di amicizia e altre categorie. Valve sta anche lavorando per portare l’accesso QR allo Steam Deck e introdurre la pagina dei dispositivi autorizzati nel client e nel browser di Steam, secondo il suo post di annuncio.