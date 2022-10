Illusione Ottica: vi sfidiamo a trovare il telefono in questa immagine

Ogni settimana vi proponiamo delle sfide più o meno difficili da risolvere in un determinato arco di tempo. Quella che vedete qui sopra però è un’illusione ottica quasi impossibile. L’obiettivo? Individuare il telefono tra le centinaia di scritte.

Illusione Ottica: trova l’intruso, missione quasi impossibile

Ricordate l’illusione ottica (che più che illusione ottica sembrava essere un test psicologico) dei rami e della donna? No? Allora vi rinfreschiamo subito le idee. La sfida consisteva nel riconoscere all’interno dell’immagine due figure: quella di due rami paralleli e quella di una donna di spalle. La soluzione la troverete qui.

Ora passiamo al nuovo test condiviso sul Web da Jagran Josh e Moneypenny. La richiesta è di trovare un semplice telefono, ma in una caterva di icone grigiastre contenenti delle scritte ed intervallate da spazi color salmone simili a nigiri. In pochi sono riusciti a risolverlo per via di una illusione ottica ben fatta, gli altri hanno preferito arrendersi sbirciando la soluzione. Eppure trovare il dispositivo non è così difficile, basta armarsi di pazienza e di un occhio attento. Siamo sicuri che ce la farete anche voi.

Avete cercato a fondo? Niente da fare? Allora vi sveliamo l’arcano. Innanzitutto se pensate di trovare uno di quegli smartphone di ultima generazione vi sbagliate di grosso. Quello raffigurato in maniera celata nell’immagine altro non è che un semplice telefono. Avete presente l‘icona di Whatsapp? Ecco, proprio quello, ma di un colore azzurro chiaro. Riprovate ora con questa consapevolezza e lo troverete sicuramente. (Indizio: rivolgete lo sguardo verso la parte destra in basso).