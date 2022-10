Dopo la cooperazione Samsung dello scorso anno, il Pixel Watch proprietario è il prossimo grande momento per Wear OS. Lo stato della piattaforma è stato aggiornato oggi dal team di sviluppatori. In un’intervista con Wired, Björn Kilburn, direttore della gestione dei prodotti per Wear OS, ha affermato che l’intenzione di Google è quella di ‘fornire una nuova versione di Wear in genere ogni anno in modo simile ai dispositivi mobile’.

Questo ciclo di rilascio annuale è stato creato per garantire che le funzionalità Android più recenti per ‘orologi e apparecchi acustici’ siano implementate rapidamente. Kilburn, d’altra parte, allude agli ‘aggiornamenti trimestrali di Wear per offrire’ nuove esperienze ‘durante l’anno’. Questo potrebbe essere un riferimento ai cali di funzionalità di Pixel Watch o alle controparti Android stagionali.

Wear OS, Google intende rilasciare spesso nuovi aggiornamenti

Nel frattempo, con Wear OS 3, i produttori di orologi sono responsabili degli aggiornamenti over-the-air (OTA), al contrario di Google con Wear OS 2. La versione 3 costringe già gli OEM a sviluppare le proprie applicazioni complementari piuttosto che dipendere da Google. L’app per telefono Wear OS continuerà a essere disponibile per gli ‘smartwatch Wear OS 3 in edizione locale in Cina’.

Interrogato su Google Fit rispetto a Fitbit, Kilburn ha fornito poche informazioni sulla maggiore disponibilità di quest’ultimo o sul futuro del primo, a parte il fatto che è ancora accessibile. Google ricorda agli utenti di Wear OS 2 che gli aggiornamenti di Wear OS 3 per i dispositivi basati su Snapdragon Wear 4100 e 4100+ saranno ancora in arrivo entro la fine dell’anno. Sarà necessario un ripristino del dispositivo.

Infine, Google ha affermato di essere ‘completamente impegnato’ in Wear OS. In futuro, il team prevede di migliorare la durata della batteria per creare device più piccoli.