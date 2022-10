La serie di punta di Google Pixel è arrivata quest’anno con una serie di nuove funzionalità e miglioramenti guidati dal processore Tensor G2, ma queste capacità non saranno limitate a lungo alla gamma Pixel 7.

Secondo PhoneArena, Google ha confermato che alcune delle funzionalità della serie Pixel 7 saranno disponibili in futuro su Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a. Una delle caratteristiche di spicco è Clear Calling, che utilizza l’apprendimento automatico per filtrare i rumori di sottofondo e rendere più chiara la voce all’altro capo della chiamata. Clear Calling, secondo Google, offre una migliore esperienza di conversazione telefonica anche se la persona con cui stai parlando è ‘su una strada ventosa o in un ristorante rumoroso’.

Pixel 7 arriverà presto sul mercato

Guided Frames, un’altra utile funzionalità in arrivo nella serie Pixel 6, consente agli utenti con problemi di vista di scattare selfie migliori utilizzando istruzioni uditive e tattili. Real Tone di Google sarà disponibile anche sulla serie Pixel 6. Ritrae fedelmente tutti i toni della pelle e presto sarà ampliato per includere la modalità Night Sight e Portrait.

Parole veloci come ‘silenzioso’ saranno disponibili anche sui telefoni Pixel 6, consentendoti di disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo con la tua voce. Sfortunatamente, la tanto attesa funzione Face Unlock, così come il Super Res Zoom aggiornato, saranno apparentemente limitati ai telefoni Pixel 7 per il prossimo futuro.

Questa rivelazione non sorprende se possiedi un telefono Pixel, considerando che le nuove funzionalità introdotte dai migliori telefoni Android di Google ogni anno spesso arrivano agli smartphone più vecchi. La maggior parte delle funzionalità della nuova linea Pixel 7 richiede un chipset Tensor, quindi non aspettarti che appaiano su dispositivi più vecchi di quelli dell’anno scorso. Tuttavia, il widget At a Glance aggiornato e le funzionalità di trascrizione dei messaggi audio dovrebbero apparire entro la fine dell’anno su Pixel 4a e tutte le future varianti.

Le nuove funzionalità dovrebbero arrivare sulla linea Pixel 6 a dicembre come parte di un futuro rilascio di funzionalità che presumibilmente fornirebbe compatibilità audio spaziale ai Pixel Buds Pro come esclusiva per Pixel 6.