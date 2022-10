Sky ha firmato un nuovo accordo con la Formula 1: questo significherà che continuerà a trasmettere lo sport in tutti i canali Europei.

Nel Regno Unito e in Irlanda, Sky continuerà a trasmettere tutte le gare in diretta fino al 2029. Sky Germania e Italia manterranno i diritti fino al 2027. INoltre l’emittente ha affermato che le gare in diretta italiane e gli highlights di tutte le altre gare saranno condivisi in chiaro.

L’emittente ha anche promesso che dall’inizio della stagione 2023, gli spettatori potranno prendere il controllo dele scene scegliendo come seguire l’azione attraverso un’opzione multischermo migliorata: potranno tracciare la posizione di un pilota sul circuito o selezionare la telecamera di bordo.

Disponibile la visione anche su SKY Glass e SKY Q

Sky ha anche affermato che gli spettatori potranno continuare a guardare tutte le gare in Ultra HD tramite Sky Glass e Sky Q.

Parlando dell’accordo, Stephen van Rooyen, Executive Vice President & CEO, Sky UK & Europe, ha dichiarato: “La Formula 1 continua a battere record su Sky, ci sono milioni di spettatori in più, guidati da nuovi fan più giovani e anche di sesso femminile. Più di 80 paesi continueranno a godere della nostra analisi di livello mondiale e dei contenuti di uno degli sport più esaltanti del mondo“.

Ian Holmes, direttore dei diritti dei media e della creazione di contenuti, Formula 1, ha aggiunto: “Da quando Sky è entrato a far parte della Formula 1 nel 2012, la portata e la qualità dei contenuti è aumentata esponenzialmente. Questo nuovo accordo con Sky riflette la nostra partnership a lungo termine e l’ambizione condivisa di far crescere la Formula 1 verso nuovi pubblici e mercati“.