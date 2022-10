Iliad regala gli iPhone 14 sul sito e due offerte: 120GB in 5G gratis

Grazie alle ultime offerte di Iliad il pubblico ha potuto scoprire un nuovo lato della telefonia, quello dove i prezzi non cambiano mai. Ormai da qualche anno non si parla d’altro: questo gestore sta battendo la concorrenza senza problemi con le sue offerte mobili che durano per sempre. Queste periodicamente svaniscono per poi ritornare, sempre con gli stessi costi e sempre con gli stessi contenuti.

Iliad mette a disposizione delle offerte ma non solo telefoniche: ci sono anche i nuovi iPhone disponibili

Un chiaro esempio può essere la promozione mobile che tutti stavano aspettando da tempo, la quale finalmente è tornata disponibile da qualche settimana. Si tratta della Giga 120, offerta che mette sotto l’intero insieme composto dagli altri gestori concorrenti. Il merito di questa promozione è di proporre un prezzo molto basso correlato a contenuti quasi infiniti. Ci sono infatti i minuti illimitati per le telefonate in Italia e in Europa, messaggi senza limiti da inviare a qualsiasi numero e infine anche 120 giga di connessione dati. Iliad inoltre fornisce in regalo con il prezzo di 9,99 € al mese anche la connessione in 5G, la quale per altri operatori è a pagamento.

Disponibile anche l’offerta in fibra ottica per la casa, quella con tutto senza limiti e con Internet alla velocità di 5 Gigabit. Il prezzo per chi è già cliente Iliad mobile è di 15,99 € al mese per sempre, in caso contrario 23,99 € al mese per sempre.

Ci sono poi anche le offerte che riguardano i nuovi iPhone, per i quali è previsto un anticipo. Dopo ci saranno diverse rate da pagare, ma molto più accessibili rispetto ad altre proposte.