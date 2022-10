Non è solo Tesla a fornire giochi per i suoi clienti mentre aspettano nei loro veicoli. La consegna del casual gaming ai veicoli BMW inizierà nel 2023 grazie a una partnership tra BMW e AirConsole. La tecnologia scaricherà i giochi sul tuo sistema di infotainment e il tuo telefono fungerà da controller per tali giochi.

Sebbene sia ovvio che questo sia progettato per tenerti occupato mentre aspetti che il tuo veicolo elettrico si carichi, il produttore ritiene che questa funzione sarà utile ogni volta che sei seduto in macchina in attesa di qualcosa, ad esempio per prendere un passeggero al l’aeroporto.

BMW rilascerà presto la nuova funzione

La BMW non ha rivelato quali modelli riceveranno per primi la modifica del gioco nel loro programma di produzione. Tuttavia, ha presentato la tecnologia di AirConsole come una combinazione ‘ideale’ per il display curvo attualmente in uso in automobili come l’iX.

Questo approccio al gioco non è adattabile come quello di Tesla, che consente di giocare utilizzando controlli specifici e persino il volante del veicolo stesso. Se, d’altra parte, vuoi fare qualcosa di più produttivo che pasticciare con il tuo telefono mentre aspetti, questo potrebbe comunque essere utile se hai un passatempo preferito che puoi trasferire sugli schermi del tuo veicolo.

La funzione del sistema di intrattenimento di un’auto sta cambiando nell’era dei veicoli elettrici, quando puoi aspettare una stazione di ricarica fino a mezz’ora. Ora funzionano come centri multimediali che sono altrettanto utili mentre sei semplicemente seduto nel tuo veicolo senza fare nulla.