Android Auto è una piattaforma sviluppata da Google che può essere installata in unità principali di infotainment compatibili con essa. Nel corso degli anni, abbiamo incorporato la tecnologia più all’avanguardia nelle nostre automobili. Un esempio è la piattaforma Android Auto. I conducenti che guidano veicoli più vecchi o che non vogliono spendere i soldi necessari per aggiornare i loro veicoli possono utilizzare alternative per smartphone come la modalità di guida assistita se non desiderano spendere i soldi necessari per aggiornare i loro veicoli.

È stato affermato che gli utenti sarebbero in grado di utilizzare la propria voce per eseguire alcune azioni specializzate durante la guida, sollevandoli dalla necessità di guardare o raggiungere i propri telefoni. Questa funzionalità è stata offerta per la prima volta nel 2019 ed è stato segnalato che la funzionalità sarà disponibile. Sembrerebbe che questa funzionalità non sarà resa accessibile in nessuno dei futuri aggiornamenti che verranno rilasciati.

Google sta aggiornando i suoi servizi

Secondo un report reso pubblico da 9to5Google, che afferma di aver acquisito da Google la conferma che la funzione sarebbe stata rimossa il 21 novembre, questo è ciò che accadrà. Anche se non prevedi di acquistare un’unità principale compatibile con Android Auto, potrai comunque utilizzare Google Maps per la modalità di guida di Android poiché continuerà a essere accessibile nell’app.

È simile a una versione ‘declassata’ di Android Auto, per coloro che non hanno familiarità con il termine; tuttavia, considerando quanto sia semplice da usare e il fatto che non ti costa nulla, in generale è sufficiente per la maggior parte degli utenti, il che significa che puoi sempre continuare ad utilizzarlo una volta disattivata la modalità di guida assistente. In altre parole, non devi preoccuparti di dover tornare a utilizzare Android Auto dopo aver disattivato la modalità di guida assistente.