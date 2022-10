WindTRE super con le nuove offerte: ecco la GO Unlimited con giga senza limiti

Le ultime evidenze mostrano quanto sia entrata nel vivo la battaglia tra i tanti gestori che si occupano di telefonia sia mobile che fissa sul territorio italiano. Quello più attivo di tutti, soprattutto per quanto riguarda la campagna dedicata ai rientri, sembra essere senza dubbio WindTRE. Il celebre provider sta mettendo infatti tantissima legna al fuoco, proponendo nuove offerte ma soprattutto vantaggi che nessun altro gestore riesce a proporre ai suoi utenti.

WindTRE è in questo momento uno dei gestori più attivi sul mercato della telefonia con la sua strepitosa GO Unlimited Star+

Molte persone dunque, pervase dall’insoddisfazione, avrebbero deciso di scappare via e rifugiarsi di nuovo nel loro vecchio gestore WindTRE. Oltre a fondere due gestori insieme, questo nome unisce anche diverse caratteristiche fondamentali per una promozione telefonica mobile. All’interno dell’ultima proposta ad esempio c’è la qualità di rete insieme alla quantità dei contenuti che non finiscono mai e la convenienza del prezzo.

Tutte queste sono caratteristiche fondamentali che vengono incarnate alla perfezione dall’ultima GO Unlimited Star+ di WindTRE.

Qualcuno avrà dato di certo uno sguardo alle ultime pubblicità in televisione, le quali ne stanno parlando. Ovviamente la promozione in questione viene proposta ad un prezzo di favore ai vecchi clienti, i quali consoli 7,99 € al mese possono avere tutto. Sarà infatti possibile ottenere ogni mese sul proprio smartphone minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili, messaggi illimitati verso tutti ma soprattutto giga illimitati senza alcun tipo di limitazione in rete 4G. Se siete tra i fortunati, non lasciatevi scappare questa promo.