WindTRE è da sogno: la nuova GO Unlimited con giga senza limiti distrugge Vodafone

Sono tanti i gestori che hanno dalla loro parte tantissimi contenuti da offrire ma a quanto pare WindTRE starebbe andando oltre le più grandi aspettative. Moltissimi utenti infatti hanno notato che il provider avrebbe contattato singolarmente alcuni di quelli che hanno scelto di virare presso un altro gestore in passato.

La nuova campagna dunque sta interessando diversi dei vecchi clienti del provider, il quale da quando ha effettuato la fusione che ha visto unirsi Wind e TRE, proprio non riesce a stare fuori dalle battaglie con gli altri gestori. Quello che avrebbe fatto saltare tutti in piedi improvvisamente, desiderosi di ricevere una chiamata o un SMS da WindTRE per un rientro, è la proposta di un’offerta di vecchia data che sarebbe ritornata di moda ultimamente.

WindTRE è in questo momento il miglior gestore grazie alla soluzione offerta ai suoi vecchi clienti: arriva la GO Unlimited Star+

Si tratta della tanto amata e attesa GO Unlimited Star+, offerta di grande livello che di gran lunga batte quelle proposte dalla concorrenza.

L’offerta, secondo alcune testimonianze, sarebbe stata indirizzata a tutti coloro che sono già clienti con il gestore per quanto riguarda una rete fissa. Questa proposta permetterebbe dunque di effettuare la portabilità del proprio numero con l’attivazione dell’offerta che concederebbe davvero il massimo. Stiamo parlando di un prezzo mensile che dura per sempre a soli 7,99 € al mese per tutti. All’interno della promozione, ci sono minuti senza limiti per chiamare chiunque in ogni momento, 200 SMS verso tutti i giga illimitati per la navigazione sul web.