L’ID.4, l’ID.5 e l’ID.3 sono stati i veicoli elettrici a batteria più venduti di Volkswagen nella prima metà del 2022.

Ma secondo quanto riferito, la serie ID ha incontrato diversi problemi, dato che ora la Volkswagen sta richiamando circa 10.000 unità dei modelli elettrici ID.3 e ID.4 in tutto il mondo.

Il richiamo è stato segnalato per la prima volta da nextmove, una società di noleggio di auto elettriche tedesca, che ha affermato che c’era “un difetto seriale” nelle celle dei veicoli ID.3 e ID.4 e che “causava lo scaricamento precoce della batteria”

Per quanto riguarda l’assistenza, i rivenditori dovranno contattare i clienti e i moduli batteria difettosi verranno sostituiti se necessario.

Un portavoce della Volkswagen ha detto che la società rilascerà una dichiarazione sul richiamo. Ad aprile, la Volkswagen ha richiamato oltre 200.000 modelli ID.3 e ID.4 per un’installazione errata del software.

La società ha recentemente affermato che sta offrendo ai clienti in regioni selezionate la possibilità di programmare un test drive di persona del SUV ID.4 affiancato da Alexa, l’assistente virtuale di Amazon.

Nuove fabbriche per le batterie

Separatamente, il 26 settembre Volkswagen ha annunciato una joint venture da 2,9 miliardi di dollari di componenti per batterie con l’azienda belga di materiali Umicore con l’obiettivo di produrre materiali per batterie per 2,2 milioni di auto completamente elettriche all’anno entro la fine del decennio.

PowerCo, la nuova società di batterie del Gruppo Volkswagen, e Umicore “collaboreranno per un approvvigionamento sostenibile e responsabile delle materie prime“, hanno affermato le società.

La produzione dovrebbe iniziare nel 2025 nel primo stabilimento di batterie Volkswagen a Salzgitter, in Germania. Volkswagen ha affermato che vuole che almeno il 70% delle sue entrate europee provenga dalle auto elettriche entro il 2030.