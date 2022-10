Questa settimana è stata costellata da un gran numero di indiscrezioni riguardanti i dispositivi Made by Google che arriveranno il prossimo 6 ottobre.

Neanche durante gli ultimi due giorni le voci si sono placate, sono infatti trapelati i materiali pubblicitari del nuovo Google Pixel Watch. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel Watch: trapelano i materiali pubblicitari

Grazie alle nuove indiscrezioni, il primo e atteso smartwatch del colosso di Mountain View non ha praticamente più segreti. Questa volta, a metterci lo zampino, sono stati il noto leaker @OnLeaks e il colosso dell’e-commerce Amazon.

OnLeaks ha divulgato tutto il materiale pubblicitario del Google Pixel Watch, in cui viene messo in mostra l’orologio in tutte le sue colorazioni e le tipologie di cinturini, che ci fornisce i punti cardine su cui Google baserà la propria campagna di marketing. Poche ore fa, invece, Amazon Germania ha mandato online, per errore, la pagina prodotto dello smartwatch, svelando ulteriori dettagli e fornendoci, ancora una volta, indicazioni circa il prezzo europeo.

Anche il colosso Google continua a pubblicare nuovi video sul design di Pixel Watch, , richiamando l’attenzione della community di appassionati sul proprio primo smartwatch, mostrato in anteprima durante il keynote di apertura del Google I/O 2022, del quale sapevamo già molto grazie alle indiscrezioni arrivate al riguardo, che ci hanno parlato, tra le altre cose, della scheda tecnica, delle possibili colorazioni e dei presunti prezzi di vendita.

A poco più di una settimana di distanza da allora, la situazione si è arricchita via via di nuovi capitoli, tra ulteriori nuovi rumor come, ad esempio, una foto che ritrae quella che sembra essere la confezione ufficiale di vendita dello smartwatch. Poche ore fa OnLeak ha diffuso il materiale pubblicitario completo del Google Pixel Watch, rendendolo praticamente ufficiale a cinque giorni dal lancio.

Le immagini in questione mostrano Google Pixel Watch in praticamente tutte le colorazioni, con svariati cinturini e con svariate watch face a bordo. Tra le immagini diffuse, ne rientrano altre che mostrano alcune funzionalità del Google Pixel Watch e altri dettagli come alcune delle watch face, il meccanismo di pairing con lo smartphone, l’app di associazione con lo smartphone.