Provi una sensazione di formicolio e di bruciore quando tiri indietro i capelli? Il dolore acuto potrebbe sembrare che provenga dai tuoi capelli, ma in realtà proviene dai nervi del cuoio capelluto.

Il dolore al cuoio capelluto che deriva dallo spostamento dei capelli ha diverse possibili cause. La buona notizia è che è curabile.

Il dolore al cuoio capelluto durante il riposizionamento dei capelli può assumere diverse forme:

prurito;

dolore;

formicolio;

bruciore;

Alcune persone lo descrivono come la sensazione di avere i capelli pettinati o spazzolati in modo aggressivo, come una sensazione di raschiamento o trazione.

Ma poiché le ciocche di capelli non hanno nervi al loro interno, ne consegue che è il cuoio capelluto sottostante a provare dolore quando si tirano o vengono stimolati leggermente.

Il dolore al cuoio capelluto che si verifica quando muovi i capelli può essere un sintomo di altre condizioni di salute, come ad esempio:

Mal di testa

Allergie da contatto

Eczema

Psoriasi del cuoio capelluto

Forfora

Cause possibili

Il dolore al cuoio capelluto inizia con l’irritazione o l’infiammazione della pelle della testa. Questa irritazione o infiammazione può avere diverse cause, tra cui:

Psoriasi del cuoio capelluto

Dermatite seborroica (forfora)

Follicolite del cuoio capelluto

Dermatite allergica da contatto

Fatica

Mal di testa a coda di cavallo

Sindrome del cuoio capelluto che brucia (disestesia del cuoio capelluto)

Come prevenire il dolore al cuoio capelluto

È difficile sapere cosa attiverà il dolore al cuoio capelluto prima che si verifichi. Una volta che hai avuto questo sintomo, bisognerebbe farsi visitare per ridurre al minimo la quantità di dolore che potrai sentire in futuro e cercare di risolvere il problema.