Acquistare gli smartphone è divenuto nel tempo sempre più semplice, e sopratutto alla portata di tutti gli utenti, data la presenza di campagne promozionale sempre più user friendly. Alla lunga lista di rivenditori si aggiunge oggi Euronics, con una soluzione che sicuramente molti di voi apprezzeranno moltissimo.

Prima di proseguire, è bene ricordare che la maggior parte delle campagne dell’azienda sono attive solo in negozio, e spesso anche con differenze territoriali. Con i Magnifici Tech, andiamo leggermente in controtendenza, infatti è stata comunicata una ampissima disponibilità in Italia, senza differenze di alcun tipo (ma non online).

Collegatevi al nostro canale Telegram ufficiale, avrete gratis le offerte Amazon e tanti codici sconto gratis.

Euronics: che follia, solo oggi tantissimi prodotti in offerta

La nuova promozione di Euronics butta l’occhio al passato, finalmente torna una delle soluzioni più amate e richieste dal pubblico italiano. La prima cosa da fare è acquistare uno o più prodotti, tra quelli indicati nel volantino, e spendere più di 599 euro.

Fatto questo si aprono nuove porte di risparmio, infatti sarà possibile scegliere tra una selezione di prodotti, disponibili a prezzi ancora più scontati: 49 euro (per un TV LED di QBell o una lavapavimenti), 99 euro (per le Airpods di terza generazione o una scopa elettrica, marca Samsung), 199 euro (per un TV LED di LG, lavatrice LG, notebook HP, asciugatrice Electrolux, Nintendo Switch o un iRobot Roomba).

L’accesso a questa seconda tranche di sconti è possibile solo ed esclusivamente al superamento dei 599 euro di spesa, in caso contrario non è possibile acquistare i suddetti prodotti.